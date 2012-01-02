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В парке Героев-Пожарных торжественно открыли монумент в честь спасателей и огнеборцев
Сегодня, 13:33
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В парке Героев-Пожарных торжественно открыли монумент в честь спасателей и огнеборцев

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В центре композиции — пожарный, который спасает девочку из огня.

Во Фрунзенском районе торжественно открыли монумент в честь спасателей и огнеборцев. Памятник установили в  парке Героев-Пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

В центре композиции — пожарный, который спасает девочку из огня. На монументе также выбиты слова "Ради жизни на земле". Этот памятник является символом героизма и самоотверженности пожарных, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. Автором проекта является скульптор Мейрам Баймуханов.

В церемонии открытия памятника приняли участие градоначальник Северной столицы Александр Беглов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Этот памятник  стал главным акцентом в парке Героев-пожарных. Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что пожарные уже три столетия защищают город от пожаров и стихийных бедствий.

Ранее на Piter.tv: памятник героям-пожарным установили в Брандмейстерском бульваре.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: купчино, открытие памятника, памятник, парк героев-пожарных
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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