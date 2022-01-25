Памятник пожарным установили в Брандмейстерском бульваре

Название ранее безымянной аллеи было выбрана летом текущего года.

В пятницу, 15 ноября, в Северной столице прошло торжественное открытие стелы, воздвигнутой в честь отважных пожарных города. Памятник установлен в Брандмейстерском бульваре, название которого официально было озвучено летом. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Напомним, что в августе 2023 года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о присвоении названия "Брандмейстерский бульвар" безымянной аллее, расположенной в Невском районе. Именно на этом участке пожарные посадили деревья в 2022 году.

Как отметили в городской администрации, название "Брандмейстерский бульвар" отсылает к 220-летию первой профессиональной пожарной команды в РФ: её создали 24 июня 1803 года по указу императора Александра I.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" начнёт сотрудничать со Смольным.

Фото: Правительство Петербурга