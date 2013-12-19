"Зенит" начнёт сотрудничать со Смольным

Договорённости подразумевают активный обмен информацией о предстоящих событиях, которые будут проходить в Петербурге.

В Северной столице заключено соглашение о сотрудничестве между председателем комитета по развитию туризма города Сергеем Гордеевым и председателем правления ФК "Зенит" Александром Медведевым. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.



Договорённости подразумевают активный обмен информацией о предстоящих событиях, которые будут проходить в Петербурге, а также объединение ресурсов для продвижения туристического потенциала города.

Как уточнил Гордеев, ФК "Зенит" является визитной карточкой Петербурга, неотъемлемой частью его туристической географии, которая привлекает молодых и активных путешественников. В рамках информационной кампании Смольный намерен вести дискуссии о спортивном туризме, добавил чиновник. Медведев уточнил, что для гостей города будут разработаны специальные программы, включающие в себя посещение спортивных мероприятий "Зенита".

Ранее Сергей Семак рассказал, как готовит футболистов "Зенита" к матчам.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"