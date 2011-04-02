Сергей Семак рассказал, как готовит футболистов "Зенита" к матчам

Главный тренер команды поведал о деталях своей деятельности, роли главы сборной и футболе в современности.

Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак пообщался с журналистом телеканала "Санкт-Петербург" и поделился подробностями своей работы.

На вопрос о том, как его деятельность отражается на успехе "Зенита" в последних сезонах, Сергей Семак ответил, что "универсального подхода не существует", и главное – "выполнять работу на все 100%".

Эмоциональная составляющая игроков достаточно сложная, и это позволяет нам бороться каждый год за самые высокие места. Каждый год это определенный вызов, который мы стараемся с честью и достоинством выдержать. Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

По мнению Сергея Семака, тренер должен подготавливать игроков к матчу и эмоционально: подбодрить и поговорить с тем, кому это необходимо в определенный момент.

Кроме того, тренер "Зенита" поведал о медиакоманде Петербурга, создание которой он поддержал.

Прекрасно понимаем на данный момент важность, популярность и медийность тех людей или блогеров, которые могут доносить своим подписчикам какую-то идею. В данном случае эта идея как раз популяризация футбола, поэтому я "за". Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

Глава "Зенита" порассуждал и о популярности футбола в современности среди молодежи. По его словам, подростки часто "проводят время у экранов телевизоров", и поэтому спорт может уходить на второй план.

Ранее на Piter.TV: футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков назвал главного соперника клуба.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"