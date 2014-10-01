Футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков назвал главного соперника клуба

Футболист видит в "Краснодаре" самого серьезного противника.

Футболист "Зенита" Дмитрий Чистяков назвал "Краснодар" самым серьезным соперником петербургского клуба в этом году. Об этом сообщили на портале РИА Новости Спорт.

В ноябре в Петербурге прошел матч сине-бело-голубых и "Краснодара". Команды сыграли вничью 1:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Известно, что в таблице РПЛ "Краснодар" занимает первое место с 35 очками. На втором месте в списке находится петербургский клуб "Зенит", набравший 33 очка.

Дмитрий Чистяков отметил, что "Зениту" не хватает стабильности, но он все равно гордится работой команды. Кроме того, спортсмен отметил успехи ЦСКА и "Динамо".

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"