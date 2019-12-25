В Петербурге благоустройство Петровского пруда столкнулось с проблемами перед сдачей

Территорию у Петровского пруда разрыли колесами за несколько дней до конца работ.

Территория у Петровского пруда в Петровском парке Петербурга остается в плохом состоянии незадолго до завершения благоустройства. Об этом сообщает "Фонтанка".

На снимках видно, что землю вокруг водоема разъездили колесами. При этом вход на территорию, где продолжаются работы, остается открытым.

Контракт на благоустройство этой зоны администрация Петроградского района заключила 17 июня. Стоимость работ составила 56,5 млн рублей, а плановая дата их завершения назначена на 15 октября.

Подрядчик, компания "БСК", должен был вырубить часть деревьев, высадить новые зеленые насаждения и восстановить газон. Проект также предусматривает установку детской площадки с деревянными лазалками и качелями, спортивной зоны, деревянных шезлонгов, скамеек и урн.

Ранее мы сообщили о том, что с жителями Петергофа обсудили благоустройство сквера на Эрлеровском бульваре.

Фото: pxhere