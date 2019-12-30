В Ботаническом саду началась распродажа экзотических растений

Она продлится всего два дня.

Ботанический сад Петербург устроил распродажу экзотических растений. В течение двух дней жители и гости города могут приобрести редкие экземпляры по доступной цене. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада БИН РАН "Вконтакте".

Магазин будет работать до 17 часов вечера 4-го января и с 12:00 до 17:00 5-го января. Распродажа будет проходить у конца субтропического маршрута под аркой.

Некоторые экзотические растения продаются в единственном экземпляре, при этом забронировать их нельзя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев огорчили свалки брошенных елок.

Видео: vk.com/botsad_spb