Зайцы и нерпы пострадают от теплой зимы в Петербурге

Некоторым диким животным обязательно нужен снег и лед.

В петербургском комитете по природопользованию рассказали, как теплая зима скажется на флоре и фауне.

По словам начальника инспекторской службы ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" Дмитрия Мячкова-Зеньковича, пострадали те растения и животные, для которых снег и лед необходим.

"Например, зайцы-беляки, перелинявшие еще в ноябре – декабре прошлого года и получившие белые шубы, стали более заметными. При отсутствии снега их шансы на выживание ощутимо снижаются", — привел пример специалист.

Также под ударом оказались балтийские кольчатые нерпы, которые обитают в Финском заливе. Новорожденные первое время должны находиться в снежных укрытиях на льду, однако сейчас его нет.

Для других жителей леса аномальное тепло имеет положительное влияние. Птицам и водоплавающим проще себе найти пропитание.

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