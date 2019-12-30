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Зайцы и нерпы пострадают от теплой зимы в Петербурге
Сегодня, 20:47
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Зайцы и нерпы пострадают от теплой зимы в Петербурге

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Некоторым диким животным обязательно нужен снег и лед.

В петербургском комитете по природопользованию рассказали, как теплая зима скажется на флоре и фауне. 

По словам начальника инспекторской службы ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" Дмитрия Мячкова-Зеньковича, пострадали те растения и животные, для которых снег и лед необходим. 

"Например, зайцы-беляки, перелинявшие еще в ноябре – декабре прошлого года и получившие белые шубы, стали более заметными. При отсутствии снега их шансы на выживание ощутимо снижаются",

— привел пример специалист.

Также под ударом оказались балтийские кольчатые нерпы, которые обитают в Финском заливе. Новорожденные первое время должны находиться в снежных укрытиях на льду, однако сейчас его нет. 

Для других жителей леса аномальное тепло имеет положительное влияние. Птицам и водоплавающим проще себе найти пропитание. 

Фото: pixabay.com 

Теги: зайцы, нерпы, теплая зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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