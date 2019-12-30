Петербургские нерпы лишились сна из-за теплой погоды

В это время года тюлени должны лежать на льду, а не бороться с волнами.

Вечером 19 января сотрудники маячной службы сняли видео и поделились им в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как нерпа, по всей видимости, желавшая перезимовать рядом с одним из маяков Финского залива, вынуждена изо всех сил справляться с бушующими волнами. Однако и на камнях поспать ей не всегда удается.

Видео вызвало бурную реакцию у сентиментальных горожан: как помочь тюленю никто не знает.

Ранее мы сообщали, что из-за теплой зимы в Петербурге зацвели розы.

Видео: "ВКонтакте" / "Спасение тюленей"