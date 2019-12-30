Петербургские нерпы лишились сна из-за теплой погоды

Вечером 19 января сотрудники маячной службы сняли видео и поделились им в социальной сети "ВКонтакте".
На записи видно, как нерпа, по всей видимости, желавшая перезимовать рядом с одним из маяков Финского залива, вынуждена изо всех сил справляться с бушующими волнами. Однако и на камнях поспать ей не всегда удается.
Видео вызвало бурную реакцию у сентиментальных горожан: как помочь тюленю никто не знает.
Ранее мы сообщали, что из-за теплой зимы в Петербурге зацвели розы.
Видео: "ВКонтакте" / "Спасение тюленей"
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