Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Памятник не принадлежит Минобороны Чехии.

Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава ведомства Лубомир Метнар. Чиновник ссылается на письмо, которое он направил российскому коллеге Сергею Шойгу. Ранее глава Минобороны РФ обратился к Метнару с инициативой передать России демонтированный объект. Чешский эксперт пояснил, что демонтированный в Праге памятник не относится к собственности Минобороны страны, а также не находится на территории оборонного ведомства. Он напомнил, что объект нельзя считать военным захоронением.

Лубомир Метнар рассказал, что Минобороны Чехии не имеет права собственности городской части в районе Прага-6. Власти именно этого округа приняли решение о сносе памятника советскому маршалу. Военный представитель призывает разобраться в ситуации при помощи дипломатов из Чехии и РФ. Договор о сотрудничестве и дружественных отношениях между странами действует с 1993 года.

Чешский политик назвал варварством снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Видео: tn.nova.cz