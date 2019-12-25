Как коронавирус уходит из повседневной жизни петербуржцев

Piter.TV проанализировал, сколько "ковидных" цифр и новостей окружает Петербург прямо сейчас.

Коронавирусная инфекция вплелась в жизнь всего мира в 2020 году и по сей день остается одной из актуальных проблем – пандемия еще не закончилась. Тем не менее, к весне 2022 года российская "ковидная" повестка порядком обеднела и была сдвинута на второй план более значимыми и громкими событиями. Piter.TV проанализировал, сколько места коронавирус сейчас занимает в повседневной жизни петербуржцев. Для этого мы просмотрели эпидемиологические отчеты комздрава и данные по масочным рейдам от комитета по вопросам законности, подсчитали, как часто говорили о ковиде чиновники и какие прогнозы делают медики.

Статистика и обстановка в системе здравоохранения

Еще в январе 2022 года петербуржцы следили за очередным всплеском коронавирусной инфекции: заболеваемость поднялась в том числе из-за новогодних праздников, смертность держалась на высоком уровне в конце января-начале февраля. К февралю городская система здравоохранения снова оперативно перестроилась на "ковидные" рельсы: стационары начали перепрофилироваться под коронавирусные, повторно открылся временный госпиталь "Ленэкспо", закрывшийся в ноябре, прекратилось оказание плановой медпомощи и проведение диспансеризации. К середине марта ситуация сгладилась: власти объявили о завершении пятой волны, временные госпитали закрылись за ненадобностью, некоторые больницы начали прекращать прием коронавирусных больных и сворачивать ковидные койки. Согласно данным эпидемиологической справки Смольного, в конце января в городе работали 20 перепрофилированных стационаров и были развернуты свыше 8700 коек, к 24 марта их осталось 14 и чуть более 2800 соответственно.

Показатели заболеваемости тоже претерпели большие изменения: в пиковые ковидные недели зимы в Петербурге заболевали до 20 тысяч человек в день, а на текущей неделе марта заразившихся насчитывается лишь 1200-1500 человек. 24 марта заболевших оказалось всего 1279 человек. Январская ежесуточная смертность была на уровне 50-67 человек, мартовская – 20-25 человек. Цифры основаны на данных оперштаба "Петербург против коронавируса". Возможно, значимую роль в снижении ковидной повестки сыграло изменившееся течение болезни. В то время как "классический" ковид серьезно воздействовал на легкие, лишал людей обоняния и вкуса, а также вызывал высокую температуру и мышечную слабость, один из последних штаммов, "омикрон", стал похож на привычный грипп. Его основными признаками врачи называли кашель, насморк, слабость, боль в горле, головную боль. Каждый новый штамм люди переносили чуть легче предыдущего, это можно оценить, в том числе, по количеству подключенных к ИВЛ пациентов. В зимний коронавирусный подъем к аппарату были подключены примерно три сотни петербуржцев, к концу марта нуждающихся в ИВЛ осталось всего 67. Для сравнения, в относительно спокойном по ковидной обстановке октябре 2021 года к ИВЛ были подключены более 200 горожан.

Разительно снизилось и число тестирований на ковид: в пиковые недели января и февраля медики проводили по 60-80 тысяч ПЦР-тестов в сутки, а по состоянию на 24 марта тестирование прошли всего 11 тысяч человек. Для проведения тестов как зимой, так и весной работает 61 лаборатория, количество пунктов биозабора материала снизилось на пару десятков.

Темпы вакцинации петербуржцев также замедлились: если в период новой волны первую прививку делали примерно 2300-2900 человек в сутки (из них 200-500 – дети), то в последнюю неделю марта этот показатель составил всего 903 человека (из них 22 – дети). В начале февраля полный цикл вакцинации "Спутником V" прошли свыше 6 тысяч человек, к 24 марта – чуть более 1800. Запасы вакцины снизились с 716 тысяч доз в начале февраля до 581 тысячи доз к 24 марта.

Масочные рейды и штрафы

Как рассказали Piter.TV в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, с начала 2022 года в городе провели 78 масочных рейдов, 16 из них состоялись в марте. Проверки будут продолжать, поскольку масочный режим в Петербурге продержится как минимум до 30 апреля, согласно постановлению городского правительства №121.

За три месяца в отношении правонарушителей вынесли 144 решения о назначении штрафа, в общей сложности безмасочники заплатили 404 тысячи рублей. В марте назначили 42 штрафа на сумму 124 тысячи рублей. Как отметили в комитете, рублем наказывали физических лиц, максимальный штраф составил 4 тысячи рублей. Однако основной деятельностью сотрудников комитета была профилактическая работа, в ходе которой безмасочникам разъясняли требования текущих ограничений. На ношение масок по-прежнему обращают внимание в общественном транспорте и общественных местах.

Вместе с тем, одной из основных задач, определённых административным законодательством, является не наказание, а профилактическая работа, направленная на предотвращение совершения правонарушений. Поэтому, в целом, людям, игнорирующим требования "масочного режима", разъясняются требования закона и высказывается просьба надеть маску. Если же граждане игнорируют просьбы, то они привлекаются к административной ответственности. пресс-служба комитета по вопросам законности и правопорядка

Для сравнения, в 2021 году более 3000 актов составили только на безмасочников из общественного транспорта

По последним заявлениям властей, масочный режим в Петербурге будет держаться как минимум до конца апреля. Отменять требование ношения масок по аналогии с Москвой в Петербурге посчитали неправильным: по мнению губернатора Александра Беглова, город еще нуждается в этой мере.

Что говорят о ковиде власти

В марте петербургские чиновники стали меньше говорить о коронавирусе: в последние недели их внимание заняли российская спецоперация на Украине, последовавшие за этим санкции, экономические проблемы и перебои с поставками лекарств.

Общее число крупных обращений к ковидной повестке оказалось не так велико. В начале марта власти объявили об отмене системы проверки QR-кодов в общепите, культурных и досуговых учреждениях, спортивных залах. Требование предъявления QR-кодов работало с ноября, его ввели в качестве антикоронавирусной ограничительной меры. Преполагалось, что коды помогут снизить риски передачи вируса. 14 марта глава комздрава Дмитрий Лисовец объявил о завершении пятой волны коронавируса, закрытии временных госпиталей, обратном перепрофилировании некоторых больниц. 16 марта власти отменили ковидное ограничение для ночных клубов, баров и других досуговых учреждений – заведениям разрешили работать ночью.

В тот же период городской Роспотребнадзор выступил с призывом продолжать вакцинацию, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки. Чиновники заявили, что ослабление этого процесса может привести к очередному всплеску заболеваемости. Рано или поздно, заметили в Роспотребнадзоре, подъемы инфекции будут периодичными, особенно в сезоны ОРВИ.

Последним обращением к коронавирусной теме стало заявление Лисовца о том, что через несколько месяцев в Петербурге может вырасти количество болеющих новым штаммом вируса – "стелс-омикроном". Такой прогноз от 23 марта чиновник сделал, основываясь на сведениях об эпидемобстановке в юго-восточной Азии. Вместе с этим Лисовец выразил надежду на то, что шестую волну удастся пережить с меньшими затратами сил системы здравоохранения, и на то, что город сможет справиться с штаммом, благодаря коллективному иммунитету.

Прогнозы врачей

В Петербурге, как мы уже упомянули, наблюдают за развитием мировой ситуации со штаммом "стелс-омикрон". Сейчас вирус захватывает Европу и уже обжился в Китае. В Минздраве уже выразили уверенность в том, чт более контагиозный штамм быстро распространится среди людей и вскоре станет преоблажающей мутацией вируса в России. При этом в Роспотребнадзоре считают, что "стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую обширную волну заболеваемости, поскольку общее число новых случаев заражения снижается. В то же время медики отмечают, что симптомы "стелс-омикрона" похожи на симптомы его предшественника, однако протекают немного тяжелее.

Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная эпопея в России закончится на штамме "омикрон". Доктор медицинских наук отметил, что общество уже сформировало популяционный иммунитет к ковиду, а наука хорошо изучила вирус и поняла, как с ним бороться. Главврач частной службы скорой помощи Coris Лев Авербах заявил, что спад после пятой волны коронавируса будет недолгим – в мае-июне Петербург уже может оказаться под шестой волной. Новый подъем заболеваемости предсказывает и главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт подчеркнул, что новый подштамм "омикрона" заразнее и активнее, поэтому может вызвать новую вспышку в России.

Фото: pexels; Piter.TV