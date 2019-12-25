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В Петербурге с пятницы больше не нужны QR-коды
Сегодня, 10:10
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с пятницы больше не нужны QR-коды

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Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других общественных мест.

В пятницу, 4 марта, в Петербурге прекратилось действие 121-го антиководиного постановления, которое обязывало всех горожан предъявлять QR-коды в общественных местах.

Жители города теперь могут свободно посещать рестораны, музеи, театры, концерты и кинотеатры, бассейны и фитнес-центры, гостиницы и магазины. Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других общественных мест.

В то же время действие других ограничений, в том числе обязанность носить маски, продлили до 30 апреля.

Ранее Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: qr-код, ограничения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб,

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