В Петербурге с пятницы больше не нужны QR-коды

Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других общественных мест.

В пятницу, 4 марта, в Петербурге прекратилось действие 121-го антиководиного постановления, которое обязывало всех горожан предъявлять QR-коды в общественных местах.

Жители города теперь могут свободно посещать рестораны, музеи, театры, концерты и кинотеатры, бассейны и фитнес-центры, гостиницы и магазины. Также снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других общественных мест.

В то же время действие других ограничений, в том числе обязанность носить маски, продлили до 30 апреля.

Ранее Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге.

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