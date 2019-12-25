Глава комздрава Петербурга рассказал, каких лекарств не хватает в городе

Дефицит связан прежде всего с повышенным спросом. Во вторую очередь — с логистическими требованиями.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал на заседании в ЗакСе о том, как обстоит ситуация с запасом лекарственных средств в условиях антироссийских санкций.

Чиновник рассказал, что в городе работают более 2500 аптек. Комитет по промышленной политике следит за ассортиментом и наличием необходимых лекарств. В розничной продаже есть лекарственные средства 44 тысяч наименований. 27 тысяч из них относятся к жизненно необходимым. Запас есть на срок от 2 до 6 месяцев. Запас оценивают в 7 млрд рублей.

Лисовец признал, что некоторые препараты в розничной продаже находятся в дефиците. Дефицит есть по 34 позициям из жизеннно необходимых. Большинство из них производятся в "недружественных странах", а также Бангладеше, Аргентине и Индии. Нехватка возникла из-за повышенного спроса, как, например, на "Эутирокс". Это основная причина. Поставки препарата ожидаются в течение 2-3 недель. Задержки происходят по логистическим причинам, заказчик не справляется с объемом поставок.

Из-за повышения курса валют комитет по здравоохранению не смог провести часть закупок. Конкурс пришлось объявлять снова. Поставщики не готовы заключать договор по указанной начальной (максимальной) цене. Еще одна причина — требуемых препаратов нет в необходимом объеме на территории России. В период с 21 февраля по 21 марта не состоялось около 25% закупок. Ведомство просит федеральных властей пересмотреть требования к проведению закупок из-за сложившейся ситуации.

Пока ни одна компания, которая поставляет жизненно важные лекарства, не отказалась осуществлять поставки. Комздрав будет вести работу, чтобы наладить сотрудничество со странами, которые не вводили санкции в отношении России.

Фото: Piter.tv