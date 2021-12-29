Ученые из Франции обозначили восемь симптомов "омикрона" у привитых от COVID-19

У них часто диагностируют кашель, насморк, усталость, боль в горле, мигрень, мышечные боли, лихорадку и чихание. Многие из них жалуются на снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.

При заражении "омикроном" у людей, завершивших вакцинацию от COVID-19, могут наблюдаться восемь основных симптомов. Об этом сообщил европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю Eurosurveillance.

Ученые из Франции заявили, что у таких COVID-пациентов часто диагностируют кашель, насморк, усталость, боль в горле, мигрень, мышечные боли, лихорадку и чихание. Многие из них жалуются на снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.

Накануне профессор Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса "омикрон". Его пациенты часто жаловались на тошноту, рвоту и боли в животе. Часто "омикрон" сопровождался болями во всем теле – гиперестезией.

Ранее мы сообщили, что клинические испытания вакцины "Спутник М" перенесли на три недели.

Фото: Piter.TV