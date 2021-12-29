Профессор Спектор сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса "омикрон"

COVID-пациенты жалуются на тошноту, рвоту и боль в животе. Кроме того, у некоторых из них диагностируют изжогу и диарею. Часто "омикрон" сопровождается болями во всем теле.

Заболевшие омикрон-штаммом COVID-19 могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. Об этом пишет британское издание The Sun со ссылкой на выступление профессора Тима Спектора из организации ZOE Covid Symptom Study.

Как отметил эксперт, COVID-пациенты жалуются на тошноту, рвоту и боль в животе. Кроме того, у некоторых из них диагностируют изжогу и диарею. При обнаружении этих симптомов врач рекомендует незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.

Напомним, что медики зафиксировали новый признак "омикрона". Речь идет о гипестезии, когда болит все тело.

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Фото: Piter.TV