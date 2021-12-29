Клинические испытания вакцины "Спутник М" перенесли на три недели

Центр имени Гамалеи не обнаружил в Москве детей в возрасте от 6 до 11 лет без антител к COVID-19.

Специалисты Центра имени Гамалеи не обнаружили среди московских детей в возрасте от 6 до 11 лет тех, кто ни разу не сталкивался с коронавирусом. Анализы показали, что у них у всех есть антитела к вирусу. В этой связи, клинические испытания вакцины "Спутник М" были перенесены на три недели. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора центра, академика РАН Александра Гинцбурга.

Гинцбург подчеркнул, что в данной возрастной группе нет детей отрицательных к антителам к COVID-19. Сотрудники центра рассматривали предложение взять на исследования детей, которые проживают подальше от Москвы и больших городов, в частности. Однако, как отметил Гинцбург, инициатива выглядит нереалистично. Для этого необходимо организовать конкурс на контактно-исследовательскую организацию. Он должен проходить в течение 15-20 дней. Только потом специалисты получат необходимые поправки.

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Фото: Piter.TV