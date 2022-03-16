Онищенко: коронавирусная эпопея завершается

Академик РАН рассказал о том, что проблема пандемии становится медицинской, а не политическо-социальной.

Геннадий Онищенко заявил о том, что коронавирусная эпопея завершается. Таким мнением в эфире радиостанции Sputnik поделился академик РАН, доктор медицинских наук и бывший главный санитарный врач страны. Специалист утверждает, что эпопея может закончиться уже на штамме "омикрон", так как за два года пандемии в обществе сформировался популяционный иммунитет к COVID-19, а наука изучила вирус со всех сторон, поэтому понимает, как с ним бороться и какие средства для профилактики инфицирования существуют.

Сделано более десяти миллиардов прививок. Когда коронавирус появился, это была социальная и политическая проблема, сейчас коронавирус – это медицинская проблема. Геннадий Онищенко, эксперт

Эксперт считает, что у мирового сообщества уже есть эффективные средства профилактики в виде вакцинации. При этом профилактических препаратов на планете сейчас достаточное количество. Также население снабжено запасом неспецифических средств защиты, включая маски и дезинфекторы.

Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки.

Фото и видео: ВК/Радио Sputnik