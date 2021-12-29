Врач оценил ситуацию с тем, что китайская пациентка могла заразиться "омикроном" из-за канадской посылки.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через посылки. Доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования рассказал о распространении южноафриканского варианта ковида по стране. Он принял участие в видеоконференции "Станет ли "омикрон" завершающим штаммом пандемии коронавируса?" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Напомним, что почтовое управление Китая ужесточило меры по дезинфекции иностранных грузов и посылок. Также жителям страны рекомендовали открывать постовые получения на открытых пространствах - улицах, затем - дезинфицировать содержимое и только после этого вносить посылку в квартиру. Такие меры связаны с появлением в КНР первого случая заражения "омикрон"-штаммом. Пациенткой стала жительница района Хайдянь в Пекине. Власти не исключают, что выявленный случай связан с отправленной посылкой из Канады, которая была отправлена в КНР через США и Гонконг.

Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая. Геннадий Онищенко, эксперт

Эксперт уточнил главное для остановки распространения коронавируса - обеспечить массовую вакцинацию населения и ношение медицинских масок.

Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против "омикрона" "глупой шуткой".

Фото и видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"

