Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против "омикрона" "глупой шуткой"

Эксперт раскритиковал совет академика РАН.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против "омикрон"-штамма "глупой и неудачной шуткой". Такое мнение эксперт высказал в беседе с журналистами "Газеты.Ру". По мнению специалиста, данный совет демонстрирует невежество его коллеги. Он читает, что людей следует убеждать в том, что от коронавируса следует делать вакцину. Важной задачей спикер также назвал соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что ранее доктор медицинских наук академик РАН Сергей Колесников объявил прессе о том, что ингаляции водкой могут помочь вывести из дыхательной системы организма "омикрон"-штамм.

Онищенко спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в мае.

Фото: МИА "Россия сегодня"