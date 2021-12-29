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Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против "омикрона" "глупой шуткой"
Сегодня, 15:02
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Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против "омикрона" "глупой шуткой"

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Эксперт раскритиковал совет академика РАН.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против "омикрон"-штамма "глупой и неудачной шуткой". Такое мнение эксперт высказал в беседе с журналистами "Газеты.Ру". По мнению специалиста, данный совет демонстрирует невежество его коллеги. Он читает, что людей следует убеждать в том, что от коронавируса следует делать вакцину. Важной задачей спикер также назвал соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

Ингаляции водкой, самогоном — это неумные издевки. Глупая, неудачная шутка.

Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что ранее доктор медицинских наук академик РАН Сергей Колесников объявил прессе о том, что ингаляции водкой могут помочь вывести из дыхательной системы организма "омикрон"-штамм.

Онищенко спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в мае.

Фото: МИА "Россия сегодня"

Теги: водка, геннадий онищенко, ингаляция, омикрон-штамм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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