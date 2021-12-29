Онищенко спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в мае

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться к маю при соблюдении всех антиковидных мер, в том числе и проведение вакцинации.
Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление.
Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог
По словам Онищенко, в настоящий момент нет оснований для введения нерабочих дней, так как уже есть вакцины. По этой причине необходимо сосредоточиться на вакцинации населения.
Ранее мы писали, что в Петербурге коллективного иммунитета недостаточно для победы над "омикроном".
Фото: pixabay
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