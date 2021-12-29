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Онищенко спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в мае
Сегодня, 12:02
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Онищенко спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в мае

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По его словам, для этого необходимо соблюдать антиковидные меры.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться к маю при соблюдении всех антиковидных мер, в том числе и проведение вакцинации.

Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление.

Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог

По словам Онищенко, в настоящий момент нет оснований для введения нерабочих дней, так как уже есть вакцины. По этой причине необходимо сосредоточиться на вакцинации населения.

Ранее мы писали, что в Петербурге коллективного иммунитета недостаточно для победы над "омикроном". 

Фото: pixabay 

Теги: геннадий онищенко, окончание пандемии коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости России,

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