Беглов призвал петербуржцев к терпению в связи с ситуацией на Украине

Он отметил, что в сети появилось множество оценок и суждений, а также фейковых новостей и откровенной лжи.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с призывом сохранять выдержку, терпение и благоразумие в связи с ситуацией на Украине. Он заявил, что сегодня от нас требуется еще больше ответственности и работы.

Мы были, есть и будем гражданами России. Отметил Беглов

Он также добавил, что в последнее время в сети и СМИ появилось множество оценок и суждений, а также фейковых новостей, откровенной лжи и незаслуженных оскорблений. Градоначальник уверен, что в текущий момент очень важно не бросаться словами, воздержаться от скоропалительных выводов и действий.

Беглов призвал не конфликтовать и не спорить с родственниками, друзьями и коллегами. Он предложил петербуржцам объединить усилия.

Вместе мы справимся с любыми испытаниями. Заключил губернатор

Ранее Беглов прокомментировал специальную военную операцию на Украине.

Фото: gov.spb.ru