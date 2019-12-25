Беглов прокомментировал специальную военную операцию на Украине

Беглов добавил, что город продолжит проекты развития с привлечением внебюджетных источников.

В понедельник, 28 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с Украиной. Он выступил в эфире радио "России".

Как рассказал градоначальник, страна приняла меры по защите соотечественников, стариков, женщин и детей Донбасса, по защите своей независимости, суверенитета и национальных интересов. Он отметил, что вооруженные силы России проводят специальную военную операцию, чтобы положить конец кровопролитию в ДНР и ЛНР.

Беглов добавил, что город продолжит проекты развития с привлечением внебюджетных источников.

Ранее в понедельник Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом.

Фото:Вконтакте / Александр Беглов

