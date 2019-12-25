В понедельник Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом

Финский город Турку 28 февраля сообщил, что приостанавливает побратимские отношения с Петербургом. Об этом рассказала мэр Турку Минна Арве губернатору Петербурга Александру Беглову.
Сообщается, что приостановлены текущие и будущие мероприятия в рамках отношений. Кроме этого, будет закрыт Дом Турку в Петербурге. Отметим, что причина решения не указана.
В 1953 году были установлены побратимские отношения между Турку и Петербургом.
Ранее мы сообщали, что поезд "Аллегро" будет ходить между Петербургом и Хельсинки.
Фото: pexels
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