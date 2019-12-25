В понедельник Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом

Причина решения не указана.

Финский город Турку 28 февраля сообщил, что приостанавливает побратимские отношения с Петербургом. Об этом рассказала мэр Турку Минна Арве губернатору Петербурга Александру Беглову.

Сообщается, что приостановлены текущие и будущие мероприятия в рамках отношений. Кроме этого, будет закрыт Дом Турку в Петербурге. Отметим, что причина решения не указана.

В 1953 году были установлены побратимские отношения между Турку и Петербургом.

Ранее мы сообщали, что поезд "Аллегро" будет ходить между Петербургом и Хельсинки.

Фото: pexels