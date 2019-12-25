Стало известно, что поезд "Аллегро" будет ходить между Петербургом и Хельсинки

На сегодняшний день никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет.

В понедельник, 28 февраля, финские железные дороги сообщили, что никаких изменений в железнодорожном сообщении между Петербургом и Хельсинки не будет. Об этом пишет издание Taloussanomat со ссылкой на финскую железнодорожную компанию VR.

По данным сообщения, поезда "Аллегро" будут ходить в Россию, "по крайней мере, пока". Также добавили, на сегодняшний день никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет.

Добавим, что количество пассажиров этого поезда составляет около 20% от допандемийных уровней. В связи с ситуацией на Украине финский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию.

Ранее в РЖД рассказали, как добраться из Петербурга до Калининграда на поезде. Путь проходит через Белоруссию и Литву.

Фото: Piter.tv

