В РЖД рассказали, как добраться из Петербурга до Калининграда на поезде

Путь проходит через Белоруссию и Литву.

В пресс-службе РЖД рассказали, как будет осуществляться железнодорожное сообщение с Калининградом. Поезда продолжат курсировать, однако в Литве предусмотрены только технические остановки. Это означает, что посадка и высадка пассажиров не будет осуществляться.

На данный момент курсируют три регулярных рейса:

№ 79/80 Санкт-Петербург – Калининград — 3 раза в неделю;

№ 29/30 "Янтарь" Москва – Калининград — ежедневно;

№ 359/360 Адлер – Калининград — через день.

При следовании из Петербурга в Калининград время нахождения поезда на территории Литвы составляет около 2 часов.

Ранее стало известно, как будет летать самолет в Калининград, если Европа закрыла свое воздушное пространство.

Фото: Piter.tv