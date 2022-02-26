Стало известно, как россияне смогут попасть в Калининград после закрытия воздушного пространства

Калининградская область не окажется полностью отрезанной от России.

Губернатор Калининградской области рассказал россиянам, как будет осуществляться сообщение между Калининградом и остальной Россией. Вопрос встал на повестку после того, как Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Эстония, Украина, Болгария, Румыния, Словения, Чехия закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

По словам Алиханова, маршрут будет проходить по Балтийским водам. Время в пути увеличится из Москвы на час. Другие подробности пока неизвестны.

Напомним, что до 2 марта часть рейсов в южным города России не будет осуществляться. Речь идет о аэропортах Ростова-на Дону (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Липецка, Симферополя.

Видео: Instagram / @aaalikhanov

Фото: Telegram / Антон Андреевич