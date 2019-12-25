Лисовец сообщил, что антироссийские санкции сильнее всего ударили по сфере стоматологии

На данный момент у поликлиник собирают информацию.

Стоматология — это то направление в медицине, которое сейчас испытывает наибольшие сложности из-за введения антироссийских санкций. Об этом сказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос депутата Марины Шишкиной.

На данный момент комитет по здравоохранению собирает данные у поликлиник, чтобы затем передать их в комитет по промышленной политике. Ведомство будет искать аналоги материалов по тем ценам, которые были установлены в конце прошлого года. По словам Лисовца, это пока вся информация, которая есть.

Цены на услуги стоматологов могут возрасти в ближайшее время. Дело в том, что врачи работают на импортном оборудовании и используют зарубежные материалы. За последний месяц курс валют серьезно повысился.

Фото: Pexels