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Лисовец сообщил, что антироссийские санкции сильнее всего ударили по сфере стоматологии
Сегодня, 11:57
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Лисовец сообщил, что антироссийские санкции сильнее всего ударили по сфере стоматологии

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На данный момент у поликлиник собирают информацию.

Стоматология — это то направление в медицине, которое сейчас испытывает наибольшие сложности из-за введения антироссийских санкций. Об этом сказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос депутата Марины Шишкиной.

На данный момент комитет по здравоохранению собирает данные у поликлиник, чтобы затем передать их в комитет по промышленной политике. Ведомство будет искать аналоги материалов по тем ценам, которые были установлены в конце прошлого года. По словам Лисовца, это пока вся информация, которая есть. 

Цены на услуги стоматологов могут возрасти в ближайшее время. Дело в том, что врачи работают на импортном оборудовании и используют зарубежные материалы. За последний месяц курс валют серьезно повысился. 

Фото: Pexels 

Теги: врачи, стоматология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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