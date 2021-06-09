С начала года в Петербурге оштрафовали 144 безмасочника

Нарушителей выявили в ходе 78 масочных рейдов.

С начала 2022 года в Петербурге оштрафовали 144 безмасочника на общую сумму 404 тысячи рублей. Из них 42 человека получили штрафы на сумму 124 тысячи рублей в марте. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

За январь, февраль и март сотрудники комитета провели 78 масочных рейдов, в ходе которых и выявляли нарушителей антиковидных правил. Отмечается, что рублем наказывали физических лиц, максимальный размер штрафа составил 4 тысячи рублей. При этом, заметили чиновники, прежде всего с гражданами проводили профилактическую работу – противникам масок, пойманным в общественном транспорте и общественных местах, разъясняли требования закона и просили надеть средство индивидуальной защиты. Самых упрямых впоследствии привлекали к административной ответственности.

В комитете напомнили, что масочный режим в Петербурге продержится как минимум до конца апреля, поэтому профилактические рейды будут продолжаться.

В связи с тем, что пунктом 2-20 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19)" установлен перечень мест, где использование масок обязательно но 30.04.2022, ответственность за нарушение масочного режима продолжает действовать на территории Санкт-Петербурга без исключений, поэтому рейдовые мероприятия будут продолжены. комитет по вопросом законности, правопорядка и безопасности

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