В Роспотребнадзоре Петербурга объяснили, почему нужно продолжать вакцинацию против коронавируса

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, в Петербурге до сих пор регистрируют по несколько тысяч новых случаев.

Начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия объяснила, зачем проходить вакцинацию, несмотря на то, что пятая волна подошла к концу. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС, ее слова передает корреспондент Piter.tv.

По словам Чхинджерия, привитые перенесли штамм коронавируса омикрон при заболевании гораздо легче, было меньше тяжелых случаев заболевания. Доля тех, кто перенес коронавирус как ОРВИ, составляет больше, чем в допрививочный период.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что прогноз на будущее сделать тяжело. Сейчас пик волны пройден, заболевание в городе находится в фазе снижения. При этом в Петербурге до сих пор фиксируют по 2 тысячи заболеваний в день, а это много. Нельзя терять бдительность и нужно продолжать прививочную кампанию.

Любое ослабление этой работы может привести к очередному росту заболеваемости. Периодичность подъема инфекции установится, в сезоны ОРВИ нужно быть к этому готовыми. Ирина Чхинджерия.

Ранее комздрав рассказал о приостановке поставки в Петербург вакцины "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv