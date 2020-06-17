К Ефремову снова приехали силовики

Артиста могут забрать на очередной допрос по делу о смертельной автомобильной аварии.

К Михаилу Ефремову снова приехали силовики. Об этом сообщили журналисты из РЕН ТВ. Они опубликовали ролик, на котором сотрудники Федеральной службы исполнения наказания заходят в подъезд, в котором проживает артист, которого обвиняют в смертельном ДТП.

Очевидцы предположили, что фигуранта расследования могут увезти на допрос. Сотрудники ФСИН посещали квартиру Ефремова еще 14 июня. Они проверяли как подозреваемый соблюдает домашний арест. Правоохранителей видели дома у артиста также 11 июня.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце. На Смоленской площади он столкнулся с "Ладой", в котором находится Сергей Захаров. Водитель скончался в больнице от травм. Медэкспертиза показала, что артист находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Адвокат Ефремова рассказал о самочувствии актёра.

Видео: СК РФ