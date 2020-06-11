Находящегося под домашним арестом Ефремова увезли из дома

Предположительно ФСИН забрал актера на допрос.

Находящегося под домашним арестом актера Михаила Ефремова увезли из дома. Об этом сообщили представители Telegram-канала Life Shot. Они заявили, что фигуранта по делу о смертельном ДТП в центре Москвы забрали сотрудники ФСИН. Предположительно, подозреваемого отвезли на допрос.

В Life Shot отметили, что ФСИН прибыл к дому Ефремова после того, как стало известно о регистрации его мобильного номера в мессенджере Telegram. По условиям судебного решения, мужчине запрещено пользоваться Интернетом и выходить на связь с посторонними людьми и журналистами.

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков.