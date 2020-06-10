Родственники заметили на шее у заслуженного артиста багровую борозду.

В сети появилась информация о том, что российский актер Михаил Ефремов пытался покончить с собой.

Актёру вызвали специалистов психиатрической помощи. Когда медики прибыли на место происшествия, Ефремов был без сознания. После происшествия актёр заверил, что не помнит, откуда у него появились следы на шее. На данный момент с Ефремовым общаются психиатры.

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения актёр попал в смертельное ДТП. Актёр выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. За рулём Lada был курьер Сергей Захаров. После ДТП его доставили в НИИ имени Склифосовского. Медики боролись за его жизнь, но от полученных травм он скончался.

Ранее на Piter.TV мы сообщали, что адвокат Ефремова прокомментировала слова актёра о договоренности с СК.

Фото: osnmedia.ru

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.