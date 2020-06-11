Полиция хочет знать где и у кого артист приобретал запрещенные вещества.

Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Заслуженному артисты РФ придется объяснить представителям закона, где и у кого он приобретал запрещенные вещества, следы которых были обнаружены у него в крови и моче.

Актер будет допрошен. Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики собеседник ТАСС

Эксперт добавил, что за употребление наркотических веществ в России предусмотрена административная ответственность. Расследование против Михаила Ефремова о сбыте наркотиков ведется с 10 июня в рамках уголовного дела о смертельном ДТП. Медики обнаружили в крови водителя следы кокаина и каннабиоидов.

В Минздраве рассказали о сроках лечения Ефремова от предполагаемого алкоголизма.

Видео: СК РФ