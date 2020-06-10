Следствие настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Михаила Ефремова проверят на вменяемость. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник. Эксперт пояснил, что следствие собирается проверить фигуранта расследования в рамках психиатрической экспертизы.

С целью получения объективной оценки состояния психического здоровья Ефремова будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза эксперт

Напомним, что ранее медицинская экспертиза показала содержание алкоголя в выдыхаемом актером воздухе Во время управления транспортным средством артист был нетрезв. Это привело к смертельной аварии. Позже медики выявили в крови и моче Михаила Ефремова наркотические вещества. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об "уроде" и "убийце".

Видео: СК России