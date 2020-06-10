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Михаила Ефремова проверят на вменяемость

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Следствие настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Михаила Ефремова проверят на вменяемость. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на собственный источник. Эксперт пояснил, что следствие собирается проверить фигуранта расследования в рамках психиатрической экспертизы.

С целью получения объективной оценки состояния психического здоровья Ефремова будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза

эксперт

Напомним, что ранее медицинская экспертиза показала содержание алкоголя в выдыхаемом актером воздухе Во время управления транспортным средством артист был нетрезв. Это привело к смертельной аварии. Позже медики выявили в крови и моче Михаила Ефремова наркотические вещества. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об "уроде" и "убийце".

Видео: СК России 

Теги: михаил ефремов, москва, пьяный водитель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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