Евгений Брюн объяснил, как долго Ефремов может лечиться от алкоголизма.

В Минздраве рассказали о сроках лечения Ефремова от предполагаемого алкоголизма. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил главный внештатный нарколог Евгений Брюн. Он раскрыл время, которое понадобится артисту, чтобы вылечиться от алкогольной зависимости.

Лечение по медицинской программе займет около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь — прогнозировать это трудно Евгений Брюн, главный внештатный нарколог Минздрава РФ

Специалист отметил, что иногда в жизни людей возникают катастрофические события, которые серьезно сказываются на их отношению к алкоголю. В некоторых случаях это может привести к "абсолютной трезвости". Медик добавил, что не может говорить о наличии у Михаила Ефремова алкогольной зависимости без проведенного исследования.

Михаила Ефремова проверят на вменяемость.

Видео: СК РФ