Адвокат Ефремова оценил отказ семьи Захарова принять материальную помощь от актёра

Пашаев рассказал, как они пытаются выйти на связь с семьей погибшего.

Адвокат заслуженного артиста Михаила Ефремова оценил отказ семьи Сергея Захарова принять материальную помощь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Поверенный Ефремова подчеркнул, что общался с матерью погибшего в Рязанской области. Он отметил, что женщина уже в преклонном возрасте и вряд ли восприняла слова Пашаева. А вот остальные члены семьи на связь не выходят. Адвокат добавил, что они не могут вести переговоры с семьей погибшего из-за того, что "определенные люди, которые делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ" этому препятствуют.

Накануне адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что никто со стороны заслуженного артиста не выходил на контакт с семьей погибшего. В связи с этим, родственники отказывают от материальной помощи Ефремова.

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