В беседе с журналистами, Волин отметил, что в редакции всегда главный один человек – и этого человека зовут главный редактор.

В Минкомсвязи РФ озвучили два пути решения конфликта в "Ведомостях". Об этом заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в интервью проекту "Цифровая журналистика".

Далее замглавы Минкомсвязи отметил, что есть пути решения подобных конфликтов: либо главный редактор (наниматель) "выгоняет с работы тех сотрудников, которые отказываются ему подчиняться и вступают с ним в конфликт", либо собственник "может уволить главного редактора и назначить того, у кого не будет конфликта с людьми". При этом, Волин посчитал, что в случае с "Ведомостями" нужно было уволить журналистов, которые не выполняют указания главного редактора.

Напомним, что недавно редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение, о том, что изменение редакционной политики газеты и.о. главного редактора Андреем Шмаровым подрывает доверие аудитории.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что торгпред РФ отметил большой интерес к российским товарам на рынке в Китае.

Видео: ВК/Цифровая журналистика