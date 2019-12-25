Алексей Волин освобожден от должности замглавы Минцифры. Он отвечал за развитие медиаотрасли и интернета в стране с 2012 года.
Приказ об освобождении Волина от должности подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что Волина наградили орденом Почета и медалью Совбеза "За заслуги в обеспечении национальной безопасности". После ухода из Минцифры он продолжит работать в сфере цифровых технологий. Теперь руководить медиаотраслью в должности замминистра будет Бэлла Черкесова.
Ранее в Минкомсвязи озвучили причины разблокировки Telegram.
Фото: pixabay.com
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