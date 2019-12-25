Его наградили орденом Почета и медалью Совбеза "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".

Алексей Волин освобожден от должности замглавы Минцифры. Он отвечал за развитие медиаотрасли и интернета в стране с 2012 года.

Приказ об освобождении Волина от должности подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что Волина наградили орденом Почета и медалью Совбеза "За заслуги в обеспечении национальной безопасности". После ухода из Минцифры он продолжит работать в сфере цифровых технологий. Теперь руководить медиаотраслью в должности замминистра будет Бэлла Черкесова.

Ранее в Минкомсвязи озвучили причины разблокировки Telegram.

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