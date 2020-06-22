Блокировку мессенджера сняли из-за технической невозможности заблокировать Telegram.

В Минкомсвязи озвучили причины разблокировки Telegram. Об этом сообщил замглавы российского министерства Алексей Волин в рамках онлайн-дискуссии "Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020".

Волин отметил, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с наркоманией и терроризмом. Поэтому было принято решение разблокировать мессенджер на территории России. Причем, как отмечает замглавы Минкомсвязи, такое решение принято прокуратурой и Роскомнадзором. Волин добавил, что Минкомсвязь никогда не выступало инициатором блокировки мессенджера.

Напомним, что 18 июня Telegram разблокировали на территории России. В общей сложности им пользуются около 30 млн россиян.

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Видео: Youtube/Valdai Club