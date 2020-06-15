Торгпред РФ отметил большой интерес к российским товарам на рынке в Китае

Российские компании смогут увеличить экспорт с помощью электронных торговых площадок.

Торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин отметил большой интерес к российским товарам на рынке в Китае.

Инюшин подчеркнул, что российские предприниматели намерены увеличить присутствие на рынке в Китае. Он отметил, что участники малого и среднего бизнеса не должны пробиваться на рынок в индивидуальном порядке. В этом им помогут крупнейшие операторы, которые осуществляют логистические операции на рынке в Китае.

Российская сторона нацелена на тесные контакты с корпорацией Alibaba. Инюшин считает, что у этого взаимодействия будет будущее. По словам торгпреда РФ в КНР, участники рынка знают, как быстро доставить товар потребителю. Кроме того, они знакомы с привычками своих конечных потребителей. Инюшин добавил, что такой спрос актуализирует вопрос создания в Китае "полноценного российского банка".

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Видео: Youtube/HKTDC