Наварро раскритиковал главу Apple за затягивание переноса производства из Китая

Питер Наварро считает, что компания переносит производство недостаточно быстрыми темпами.

Советник американского президента-республиканца Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро раскритиковал главу Apple Inc. Тима Кука за затягивание перевода производства компании за пределы Китая, н территорию США. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Вашингтона сделал в эфире местного телеканала CNBC. Эксперт пояснил ведущему программы, что предприниматель выводит предприятие из КНР недостаточно быстрыми темпами, так как еще во времена правления Трампа в рамках его первого срока в Белом доме, бизнесмен просил у администрации "больше времени".

Это самая длинная мыльная опера в Кремниевой долине. Со всеми этими новыми продвинутыми технологиями производства и учитывая, как все продвигается с ИИ, и подобные вещи, я не могу понять, почему Тим Кук не может выпускать свои iPhone где-то еще в мире и в нашей стране. Питер Наварро, советник главы США

Напомним, что в последние месяцы Дональд Трамп все активнее требует от Apple производить смартфоны в США. Сейчас iPhone выпускаются преимущественно в Китае, но предприятие наращивает производство в Индии. В мае 2025 года американский президент предупредил, что компании придется платить пошлины в размере 25 процентов и более за iPhone, выпущенные за пределами США. Он также предостерег Тима Кука от расширения мощностей в Индии. Аналитики и эксперты считают, что предприятие не сможет полностью перенести производство смартфонов в США. По некоторым оценкам, iPhone американского производства для потребителей может стоить 3,5 тысячи долларов.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television