Российский лидер поинтересовался о возможности проведения этой операции у начальника Генерального штаба Анатолия Квашнина.

Президент России Владимир Путин озвучил свою роль в организации броска на Приштину. Об этом глава государства заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", пишут "РИА Новости".

На тот момент, когда Квашнин занимал должность генерала, Владимир Путин был секретарём Совета безопасности. Глава государства подчеркнул, что "если это целесообразно, то нужно эту операцию проводить". Он добавил, что тогда Квашнин не стал рисковать и согласовывать эту операцию с Минобороны.

Напомним, что марш-бросок на Приштину из Боснии состоялся в ночь с 11 на 12 июня 1999 года. Он заключался в закреплении в слатинском аэропорту без согласования с другими войсками.

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Видео: Youtube/AP Archive