Данные модели появятся не только в России, но и на экспортных рынках Казахстана и Белоруссии.

На российский автомобильный рынок вернулись Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на официального дистибьютора UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".

Chevrolet Spark имеет двигатель объемом 1,25 литра и автоматическую коробку передач. Автолюбителям он обойдется по цене от 720 тыс. рублей. Двигатель у Chevrolet Nexia оставляет 1,5 литра. На российском рынке автомобиль стоит от 700 до 750 тыс. рублей. По такой же цене можно приобрести Chevrolet Cobalt.

Дистибьютор в России пояснил, что модельный ряд формируется в соответствии с действующими дилерами и авторизованных сервисных центров General Motors. Отдельное влияние на ассортимент оказывают дилеры Ravon с учетом их географического положения. Его продажи в России стартовали в прошлом году, но больших успехов он не добился.

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