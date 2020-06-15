Российский автотранспортный союз (РАС) просит выделить субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за пандемии коронавируса.

Пассажирские автоперевозчики обратились к кабмину с просьбой о субсидиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение, направленное главе правительства Михаилу Мишустину.

Члены РАС хотят, чтобы им выделили средства из федерального бюджета. Они хотят, чтобы владельцы автовокзалов и перевозчики получили деньги в рамках программ поддержки бизнеса. По их словам, часть компаний, которые осуществляли межрегиональные и международные перевозки, перестали работать из-за ограничительных мер, а те, кто остался на рынке – оказались в тяжелейшем финансовом положении.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в апреле-мае 2020 года пассажиропоток и доходы от перевозок по сравнению с прошлым годом, упали на 60-80%.

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Видео: kremlin.ru