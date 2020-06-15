Минздрав РФ Михаил Мурашко прокомментировал процесс оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Он заявил, что создана система, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать количество зараженных коронавирусом.
Мурашко подчеркнул, что министерство отслеживает количество амбулаторных и стационарных больных, а также заполняемость коек. Это позволяет Минздраву своевременно принимать оперативные решения, а также наблюдать за загруженностью реанимационных отделений.
Некоторые страны были вынуждены принимать тяжелые решения по оказанию реанимационной помощи населению. Мурашко добавил, что "резервы в стране велики".
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Москве откроют все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро.
Видео: government.ru
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