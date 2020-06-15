Москвичи смогут воспользоваться 25 станциями метро.

В Москве откроют все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро. Об этом сообщает пресс-служба московской подземки.

После введения режима самоизоляции, из-за сниженного пассажиропотока временно закрывались 78 вестибюлей московского метрополитена. Некоторые из них начали принимать пассажиров 12 мая и 1 июня. В понедельник открылись вестибюли станций: Тропарёво, Спортивная, Мякинино, Площадь Революции, Александровский сад, Хорошёвская, Фонвизинская, Петровский парк, Шелепиха, Черкизовская, Косино (открыт проход к Лермонтовскому проспекту, закрыт - к станции Косино) и многие другие.

Данные станции метро начнут работу с 5:30 утра. Однако, московская подземка по-прежнему обслуживает только пассажиров в масках и перчатках. Сотрудники метрополитена ежедневно фиксируют увеличение пассажиропотока.

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Видео: Youtube/Михаил Шерстеникин