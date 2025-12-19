"Ведомости": число неопознанных телефонных номеров иностранцев сократилось

Роскомнадзор раскрыл статистику по идентификации SIM-карт.

Количество неопознанных телефонных номеров, которые выдали иностранцам без подтверждения личности на российской территории, сократилось в 57 раз за последние полгода. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты из газеты "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН). В надзорном ведомстве уточнили, что в период с 1 июля 2025 года по 19 января 2026 года количество таких мобильных номеров для приезжих сократилось с 16,4 миллионов до 288,5 тысяч. При этом порядка 16,4 миллионов абонентов частично федеральные власти идентифицировали, частично - заблокировали, а оставшаяся часть sim-карт по истечении трехмесячного срока бездействия вернулась в продажу.

Согласно сведениям на октябрь 2025 года, в России зарегистрировали семь миллионов абонентов-иностранцев. На этих пользователей оформлены 8,5 миллионов sim-карт. При этом 53 процентов иностранных граждан не идентифицированы в соответствии с законодательством, а выданные им sim-карты не подтверждены с помощью биометрических данных.

Напомним, что при выявлении активного телефонного номера сначала блокируются услуги международной и междугородной связи, после чего снижается скорость интернета. Спустя 30 дней оказание услуг связи полностью прекращается.

Фото: Piter.tv