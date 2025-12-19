В России предлагают ввести зелёные и бирюзовые автомобильные номера

Официального подтверждения информации не поступало.

На территории России могут расширить палитру цветов автомобильных номеров, добавив в нее зеленый и бирюзовый. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты Telegram-канала SHOT со ссылкой на письмо главы Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. тексте документа упоминается о том, что в настоящее время практика цветных номеров для разных типов транспортных средств применяется во всем мире. Автор нововведения предложил федеральным властям добавить зеленые номера для обозначения электрических автомобилей (Tesla, LiXiang и другим), а бирюзовые – для беспилотных машин, которые в скором времени появятся на дорогах страны.

По мнению эксперта, цветная градация в государственных знаках должна упростить работу сотрудников ГИБДД, а также оказать влияние на уровень безопасности населения. На текущий момент в России существует четыре вида цветов автомобильных номеров. Известно, что красные номера предоставляются автомобилям дипломатических работников, сотрудников консульств и посольств. Синие номера можно увидеть у транспортных средств органов внутренних дел. Желтые номера имеют службы такси, а черные - представители министерства обороны или его подразделений.

