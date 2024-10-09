Совфед одобрил закон о лишении прав за скрытие госномеров

Совет Федерации одобрил закон о лишении прав за скрытие автомобильных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В тексте документа отмечается, что речь идет об использовании устройств, позволяющих скрыть госномера. Нарушителя будут лишать прав на срок до полутора лет. Аналогичное наказание предусматривается и за повторное нарушение. Отмечается,что принятые нормы помогут в предупреждении ДТП.
Ранее Матвиенко назвала поддержку семей с детьми важнейшим государственным приоритетом.
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