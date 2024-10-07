По ее словам, совокупный "детский бюджет" на предстоящий трехлетний период составит около 10 трлн рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала поддержку семей с детьми важнейшим государственным приоритетом. Об этом она заявила в ходе парламентских слушаний.

По словам Матвиенко, совокупный "детский бюджет" на предстоящий трехлетний период составит около 10 трлн рублей. Спикер Совфеда отметила, что на контроле верхней палаты будут региональные объекты детского здравоохранения, школы и детские сады. Также она заявила о продолжении реализации программы по созданию быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей.

Ранее Матвиенко заявила об утверждении насыщенного плана мероприятий на осеннюю сессию.

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